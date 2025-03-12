Как заменить права, истекшие по сроку или утерянные — инструкция

Водители, чьи водительские права истекали в 2022 или 2023 году и были автоматически продлены, должны заменить свои права через три года. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.
Водительское удостоверение — документ, который требует регулярного обновления. В России срок действия прав составляет 10 лет. Однако есть и другие обстоятельства, при которых замена документа становится обязательной: потеря, кража, порча удостоверения, а также смена фамилии или имени владельца. За управление автомобилем с просроченными правами предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей. О том, как легче всего заменить удостоверение и избежать штрафа — в материале URA.RU.
Когда нужно менять права
Водительские права имеют ограниченный срок действия — 10 лет с момента выдачи. По истечении этого периода документ считается недействительным, и водителю необходимо получить новые права. Начать процедуру замены можно заранее, не дожидаясь окончания срока действия — например, за год или даже раньше. Также замена обязательна, если водитель изменил личные данные или потерял, испортил удостоверение.
Нужно ли проходить медосмотр
Медицинская комиссия обязательна в случае истечения срока действия водительского удостоверения, а также если документ был изъят за нарушение ПДД. Если же замена происходит по причине потери или порчи документа, прохождение медосмотра является добровольным и остается на усмотрение водителя.
Для получения нового удостоверения в обязательном порядке необходимо пройти медицинский осмотр, включающий консультации следующих специалистов:
- терапевт;
- офтальмолог (окулист);
- психиатр и нарколог (обычно проходят в специализированных диспансерах по месту жительства);
- невролог (при наличии соответствующих медицинских показаний).
Также может потребоваться сдача анализов крови и мочи. Это понадобится, если водитель восстанавливает права после лишения за нарушение ПДД или по направлению нарколога.
Как проходит замена
Процедура замены водительского удостоверения включает несколько простых шагов:
1. Получить медицинскую справку установленного образца в государственной или частной клинике — стоимость обычно начинается от 550 рублей;
2. Сделать новое фото (обычно фотографируют непосредственно в ГИБДД);
3. Подготовить пакет документов: паспорт, старое удостоверение (если имеется), медицинскую справку, квитанцию об оплате госпошлины;
4. Записаться на прием в ГИБДД через портал Госуслуг, МФЦ или посетить инспекцию лично;
5. Получить новое водительское удостоверение в назначенный день.
Размер госпошлины
Госпошлина за замену водительских прав составляет две тысячи рублей при личном обращении в ГИБДД. К этим расходам стоит добавить стоимость медкомиссии, которая зависит от региона и медучреждения.
Куда подать заявление на замену
Сегодня в России существует несколько способов подачи заявления на замену прав: через портал Госуслуг, через МФЦ или непосредственно в ГИБДД. Самый быстрый способ — через Госуслуги, самый долгий — при прямом обращении в отделение — придется отстоять живую очередь.
Госуслуги
Самый быстрый и удобный способ подать заявление на замену водительского удостоверения — воспользоваться порталом Госуслуг. Полностью дистанционно заменить права не получится, но сервис позволяет значительно сэкономить время, так как не придется стоять в живой очереди в ГИБДД.
Как подать заявку:
1. Авторизоваться на портале Госуслуги и перейти в раздел «Замена водительского удостоверения»;
2. Заполнить электронную форму заявления, проверив автоматически внесенные данные и добавив сведения из медицинской справки;
3. Указать категорию вашего удостоверения, выбрать удобное отделение ГИБДД, дату и время посещения;
4. После проверки данных оплатить госпошлину;
5. В назначенный день прийти в выбранное отделение ГИБДД с оригиналами документов, медсправкой и квитанцией об оплате пошлины.
После подачи заявления на Госуслугах можно изменить указанную дату или время визита в ГИБДД. Однако сделать это получится не ранее, чем через три часа после оформления заявки.
МФЦ
Водитель может подать заявку очно, через МФЦ. Однако стоит учитывать, что этот способ займет больше времени — от 5 до 15 рабочих дней, особенно если выбранный филиал находится далеко от центра города.
Порядок действий:
1. Найти ближайший центр «Мои документы», уточнив заранее, предоставляется ли там данная услуга;
2. Скачать и заполнить бланк заявления с сайта МФЦ или получить его в самом центре;
3. Оплатить госпошлину (можно сделать заранее онлайн или в банке);
4. Пройти медосмотр и получить медицинскую справку;
5. Записаться на прием в МФЦ через сайт или терминал электронной очереди;
6. В назначенное время принести документы в отделение, сделать фото;
7. Получить готовое удостоверение через 5–15 рабочих дней.
Сотрудники МФЦ могут отказать в приеме документов. Это произойдет в том случае, если заявление заполнено с ошибками, документы представлены не полностью или срок действия каких-либо из них истек.
ГИБДД
Традиционный способ замены водительских прав — личное обращение в ГИБДД. Такой вариант подойдет тем, кто не любит пользоваться онлайн-сервисами или не имеет возможности обратиться в МФЦ.
Этапы замены прав:
1. Пройти медосмотр и получите справку установленного образца.
2. Оплатить госпошлину;
3. Посетить ближайшее отделение ГИБДД, занять место в очереди по электронному талону;
4. Предоставить инспектору заполненное заявление, паспорт, старое удостоверение, медсправку и квитанцию об уплате госпошлины;
5. Сделать фотографию на месте;
6. Получить новое водительское удостоверение (обычно в тот же день, через несколько часов).
Какие документы понадобятся
Независимо от выбранного способа подачи заявления, для замены прав водителю потребуются следующий пакет документов:
- действующий паспорт гражданина РФ;
- старое водительское удостоверение (если оно не утеряно);
- медсправка формы №003-В /у (действует в течение 12 месяцев);
- заполненное заявление на замену прав;
- квитанция об оплате госпошлины;
- водительская карточка (для категории Е).
Для получения международного водительского удостоверения дополнительно необходимо предоставить еще несколько документов. Так, автолюбителю понадобится загранпаспорт и две фотографии размером 35х45 мм на матовой бумаге.
Стоимость медосмотра
Перед заменой водительского удостоверения необходимо пройти медкомиссию. В нее входят обязательные специалисты и могут входить некоторые процедуры:
- терапевт и офтальмолог;
- психиатр;
- нарколог;
- по назначению психиатра или нарколога: невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ), анализ крови на фракцию трансферрина (выявляет злоупотребление алкоголем) и анализ мочи на психоактивные вещества;
- для водителей категорий С, С1, CE, D, D1, DE, D1E, Tm, Tb: осмотр отоларинголога, невролога и электроэнцефалография.
Кроме того, водителям потребуется предоставить действующую флюорографию. Итоговая стоимость прохождения медкомиссии зависит от региона и медицинского учреждения, в среднем она варьируется от 2000 до 5000 рублей.
Штрафы за просроченные права
За управление транспортным средством с просроченным правами предусмотрены штрафы. В 2025 году минимальный штраф составляет пять тысяч рублей, если водитель впервые нарушил сроки замены документа. При повторном нарушении штраф увеличивается до 15 тысяч рублей. Кроме того, если владелец автомобиля сознательно передал управление лицу с просроченными правами, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.
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