На Украине мужчин и детей принудительно ставят в окопы
Вести бои на Украине скоро будет некому, заявил Уотерс
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В скором времени на Украине не останется солдат для продолжения боевых действий. Об этом сообщил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
«Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта противостоять армии России. И скоро их совсем не останется. Они исчезнут», — сказал Уотерс. Информацию передает РИА Новости.
В последнее время Киев испытывает дефицит личного состава в рядах ВСУ. Действия сотрудников военкоматов, связанные с насильственным задержанием лиц, подлежащих мобилизации, регулярно становятся причиной скандалов и протестных настроений в обществе. В сети интернет активно распространяются видеозаписи, демонстрирующие случаи силовой мобилизации, на которых видно, как представители украинских военкоматов транспортируют мужчин на микроавтобусах, зачастую применяя к ним физическое насилие. Мужчины призывного возраста предпринимают различные меры, чтобы избежать призыва на военную службу: нелегально покидают страну, осуществляют поджоги зданий военкоматов, скрываются в жилых помещениях и избегают появления на улице. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее отмечал, что случаи нарушения прав граждан со стороны работников военкоматов приобрели массовый характер.
