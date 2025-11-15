На Украине мужчин и детей принудительно ставят в окопы

Вести бои на Украине скоро будет некому, заявил Уотерс Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В скором времени на Украине не останется солдат для продолжения боевых действий. Об этом сообщил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта противостоять армии России. И скоро их совсем не останется. Они исчезнут», — сказал Уотерс. Информацию передает РИА Новости.