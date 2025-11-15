Суд арестовал «вечного» заместителя челябинского ГУФСИН Бульчука

Первого замначальника регионального ГУФСИН Бульчука накануне задержали сотрудники УФСБ Фото: пресс-службы УФСБ по Челябинской области

В Челябинске арестовали первого заместителя руководителя ГУФСИН Сергея Бульчука по делу о коррупции. Он проведет в СИЗО почти два месяца — до 12 января 2026 года. Такое решение принял Центральный районный суд г. Челябинска, сообщает источник URA.RU. Также меры пресечения избрали для его предполагаемых подельников.

«Постановлением Центрального районного суда г. Челябинска в отношении Бульчука избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 28 дней», — сообщил источник суде. То есть он пробудет в заключении до 12 января 2026 года.

Помимо Бульчука, в СИЗО отправились начальник ОСБ ГУФСИН по региону полковник внутренней службы Олег Мохов, главный бухгалтер ведомства полковник внутренней службы Марина Уфимцева. Она пробудут в изоляции также до 12 января.

По данным следствия, фигуранты использовали производственные мощности и труд осужденных в пенитенциарных учреждениях в целях личного обогащения. Против них возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: часть 6 статьи 290 (получение взятки); пункты «г» и «е» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий); часть 5 статьи 291 (дача взятки).