В парке Гагарина появится паровой фонтан Фото: скрин с видео Анны Кобяковой

В Челябинске в парке Гагарина протестировали новые фонтаны, один из них — паровой. Технический запуск прошел на детской площадке «Гулливер» на этой неделе, сообщила администрация города.

«Один из фонтанов — пешеходный, с яркой цветной подсветкой и высотой струй почти три метра. Второй — паровой, с мерцающей белой подсветкой. Эффект пара будет создавать сказочную атмосферу в вечернее время», — рассказали в мэрии.

Паровой фонтан — это мировой тренд, который еще не был представлен на Урале. Специалисты провели тестирование двух новых фонтанов, пока позволяет погода. Ремонтные работы на площадке почти завершены.

Продолжение после рекламы

После завершения реконструкции на площадке появятся новые аттракционы и игровые площадки с кинетическим песком. Безопасное пребывание гостей в зоне фонтанов обеспечит специальная противоскользящая плитка из гранита. В полном объеме обновленную территорию челябинцы смогут оценить в предстоящем сезоне.