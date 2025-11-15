Логотип РИА URA.RU
Природа

Магнитная буря, которой не было 20 лет: кто находится в зоне риска и как пережить аномалию

На Земле зафиксирована магнитная буря класса G5
15 ноября 2025 в 13:30
Ученые зафиксировали экстремальную магнитную бурю

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Второй год подряд на планете фиксируется магнитная буря планетарного масштаба — такого не наблюдалось на протяжении последних двух десятилетий. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Бури уровня G5 являются достаточно редким явлением. В последний раз они наблюдались в течение трех лет подряд — в 2003, 2004 и 2005 годах. В последующие 20 лет уровень магнитных бурь не поднимался выше G4. Как пережить экстремальную магнитную бурю — в материале URA.RU.

Специальные препараты

Пережить мощную магнитную бурю помогут специальные препараты

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Терапевт и кардиолог Ольга Минина рассказала, что для улучшения самочувствия во время сильных магнитных бурь можно использовать препараты, которые помогают облегчить симптомы. По словам врача, в период магнитных бурь люди могут испытывать различные неприятные ощущения: слабость, раздражительность, упадок сил, сонливость. Также могут наблюдаться головная боль и головокружение, шум в ушах, ухудшение аппетита, боли в мышцах и суставах, нарушение сердечного ритма.

Кто находится в зоне риска

Хотя магнитные бури не представляют смертельной опасности, некоторые группы людей находятся в зоне риска. К ним относятся гипертоники, люди с заболеваниями сердца, а также те, кто страдает от депрессии, неврозов и биполярного расстройства. Полностью подготовиться к магнитной буре сложно, но можно принять меры для улучшения самочувствия.

Что делать во время магнитных бурь

Стоит исключить из рациона спиртное, кофе, энергетики

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Минина рекомендует:

  • обеспечить себе достаточный отдых и не заниматься необязательными делами;
  • снизить уровень стресса;
  • увеличить потребление жидкости;
  • употреблять продукты, содержащие магний и калий, или принимать их в виде таблеток.

Кроме того, врач советует на время геомагнитного излучения исключить из рациона алкогольные напитки, кофе, энергетики, а также острые, жирные и соленые блюда. Для улучшения состояния могут быть полезны контрастный душ, плавание, прием витаминов и полноценный сон (7–8 часов) в хорошо проветриваемом помещении.

