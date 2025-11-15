Магнитная буря, которой не было 20 лет: кто находится в зоне риска и как пережить аномалию

Ученые зафиксировали экстремальную магнитную бурю Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Второй год подряд на планете фиксируется магнитная буря планетарного масштаба — такого не наблюдалось на протяжении последних двух десятилетий. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Бури уровня G5 являются достаточно редким явлением. В последний раз они наблюдались в течение трех лет подряд — в 2003, 2004 и 2005 годах. В последующие 20 лет уровень магнитных бурь не поднимался выше G4. Как пережить экстремальную магнитную бурю — в материале URA.RU.

Специальные препараты

Пережить мощную магнитную бурю помогут специальные препараты

Терапевт и кардиолог Ольга Минина рассказала, что для улучшения самочувствия во время сильных магнитных бурь можно использовать препараты, которые помогают облегчить симптомы. По словам врача, в период магнитных бурь люди могут испытывать различные неприятные ощущения: слабость, раздражительность, упадок сил, сонливость. Также могут наблюдаться головная боль и головокружение, шум в ушах, ухудшение аппетита, боли в мышцах и суставах, нарушение сердечного ритма.

Кто находится в зоне риска

Хотя магнитные бури не представляют смертельной опасности, некоторые группы людей находятся в зоне риска. К ним относятся гипертоники, люди с заболеваниями сердца, а также те, кто страдает от депрессии, неврозов и биполярного расстройства. Полностью подготовиться к магнитной буре сложно, но можно принять меры для улучшения самочувствия.

Что делать во время магнитных бурь

Стоит исключить из рациона спиртное, кофе, энергетики

Минина рекомендует:

обеспечить себе достаточный отдых и не заниматься необязательными делами;

снизить уровень стресса;

увеличить потребление жидкости;

употреблять продукты, содержащие магний и калий, или принимать их в виде таблеток.