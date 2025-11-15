Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хорошие торты и пирожные

При покупке кондитерской продукции нужно внимательно читать этикетку, заявили в Роспотребнадзоре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

При выборе кондитерских изделий необходимо тщательно изучать их состав. Наличие в нем таких компонентов, как меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, может указывать на использование искусственных заменителей натуральных ингредиентов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Кондитерские изделия должны перевозиться в закрытой таре, в специально оборудованных автомобилях или фургонах с полками. Перевозка изделий навалом недопустима», — говорится на официальном сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре также напомнили о требованиях к реализации и хранению кондитерских изделий. В торговых организациях запрещено принимать торты, которые не упакованы поштучно, и пирожные, не размещенные в лотках с плотно закрывающимися крышками. Изделия с кремом необходимо размещать в контейнерах или лотках с крышками. Хранить кондитерские изделия следует в сухих, чистых и хорошо проветриваемых помещениях. При приемке товаров с кремом нельзя перекладывать их из лотков поставщика и продавать в неупакованном виде в зонах самообслуживания.

Продолжение после рекламы

Кроме того, торты и пирожные с начинками и прослойками, которые относятся к скоропортящимся товарам, необходимо хранить в холодильнике при температуре от +2 до +4 градусов. Для карамели и продуктов с высоким содержанием сахара оптимальная температура хранения не должна превышать +18 градусов, при этом важно обеспечить невысокий уровень влажности, разместив товары в сухом и прохладном месте. Пастила, мармелад, кексы и рулеты следует хранить при влажности не выше 75%, а печенье, вафли и пряники — при влажности 70–75%.

Ведомство рекомендует приобретать кондитерские изделия исключительно в стационарных торговых точках, где созданы необходимые условия для хранения товаров: имеются проветриваемые складские помещения, торговые залы с системой кондиционирования, а также специально оборудованные холодильные витрины и полки. При этом стоит отдавать предпочтение продукции местного производства, поскольку транспортировка импортных товаров зачастую требует использования консервантов для увеличения срока годности. Кроме того, мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и крошиться — если в продаже много ломаных печений или пряников, от покупки лучше отказаться.

При покупке кондитерских изделий Роспотребнадзор советует внимательно изучать информацию на этикетке, в том числе напечатанную мелким шрифтом. На упаковке должны быть указаны дата изготовления и срок реализации товара. Потребителям следует проверять, соблюдаются ли в магазине требуемые условия хранения — температурный режим и уровень влажности, прежде чем совершать покупку. В случае возникновения вопросов или подозрений относительно соблюдения условий хранения и продажи кондитерских изделий можно обратиться в территориальные управления Роспотребнадзора за консультацией и защитой своих прав.