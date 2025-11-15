В России создали разовую бомбовую кассету

«Ростех» наградил создателей новой боевой техники Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Новейшие разработки в области вооружений, включая бомбовую кассету, артиллерийские боеприпасы повышенной дальности и электронный взрыватель для борьбы с дронами, были отмечены Премией имени Макаровца, сообщили журналистам в пресс-службе «Ростеха». Церемония награждения лауреатов состоялась в Московском авиационном институте при участии ведущих оборонных предприятий России.

«Победителем в номинации „За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения“ стал авторский коллектив, представивший разработку разовой бомбовой кассеты», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «Ростеха», слова передает РИА Новости. В номинации за разработки специального назначения первое место заняла разовая бомбовая кассета, второе — решения по увеличению дальности артиллерийских боеприпасов, третье — электронный взрыватель для поражения БПЛА. Отдельно отмечались достижения в гражданской продукции и инновационных технологиях производства.