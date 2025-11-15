Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

В России создали разовую бомбовую кассету

15 ноября 2025 в 14:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
«Ростех» наградил создателей новой боевой техники

«Ростех» наградил создателей новой боевой техники

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Новейшие разработки в области вооружений, включая бомбовую кассету, артиллерийские боеприпасы повышенной дальности и электронный взрыватель для борьбы с дронами, были отмечены Премией имени Макаровца, сообщили журналистам в пресс-службе «Ростеха». Церемония награждения лауреатов состоялась в Московском авиационном институте при участии ведущих оборонных предприятий России.

«Победителем в номинации „За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения“ стал авторский коллектив, представивший разработку разовой бомбовой кассеты», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «Ростеха», слова передает РИА Новости. В номинации за разработки специального назначения первое место заняла разовая бомбовая кассета, второе — решения по увеличению дальности артиллерийских боеприпасов, третье — электронный взрыватель для поражения БПЛА. Отдельно отмечались достижения в гражданской продукции и инновационных технологиях производства.

Индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев подчеркнул, что за каждой прорывной разработкой стоят конкретные люди, а премия является эффективным инструментом поддержки специалистов. Всего было отмечено более десяти проектов в различных номинациях, включая внедрение аддитивных технологий и разработку гражданской продукции.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал