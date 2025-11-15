В России создали разовую бомбовую кассету
«Ростех» наградил создателей новой боевой техники
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Новейшие разработки в области вооружений, включая бомбовую кассету, артиллерийские боеприпасы повышенной дальности и электронный взрыватель для борьбы с дронами, были отмечены Премией имени Макаровца, сообщили журналистам в пресс-службе «Ростеха». Церемония награждения лауреатов состоялась в Московском авиационном институте при участии ведущих оборонных предприятий России.
«Победителем в номинации „За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения“ стал авторский коллектив, представивший разработку разовой бомбовой кассеты», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «Ростеха», слова передает РИА Новости. В номинации за разработки специального назначения первое место заняла разовая бомбовая кассета, второе — решения по увеличению дальности артиллерийских боеприпасов, третье — электронный взрыватель для поражения БПЛА. Отдельно отмечались достижения в гражданской продукции и инновационных технологиях производства.
Индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев подчеркнул, что за каждой прорывной разработкой стоят конкретные люди, а премия является эффективным инструментом поддержки специалистов. Всего было отмечено более десяти проектов в различных номинациях, включая внедрение аддитивных технологий и разработку гражданской продукции.
