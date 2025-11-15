Российские аэропорты в снежном плену: задержки рейсов достигли Норильска и Петербурга

Самолеты не могут вылететь из-за снега Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В нескольких российских городах наблюдаются задержки как внутренних, так и международных рейсов. Это связано с неожиданно начавшимся снегопадом. Продолжаются переносы и изменения в графике рейсов. Эксперты советуют пассажирам сохранять спокойствие и систематически сверяться с актуальным расписанием. Подробнее — в материале URA.RU.

Задержки в Нижнем Новгороде

Задержка рейса из Нижнего Новгорода в Екатеринбург — вылет перенесен на 12:40 по московскому времени. Регистрация производится на стойке 4, выход на посадку — 2.

Задержки в Санкт-Петербурге

В аэропорту Пулково сегодня задержано 16 рейсов. Среди них — рейсы, прибывающие из следующих городов:

Продолжение после рекламы

Москва (запланированное время посадки: 12:42, 13:06 и 13:46);

Сочи (запланированное время посадки: 12:42);

Архангельск (запланированное время посадки: 12:49 и 14:00);

Нижнекамск (запланированное время посадки: 14:40);

Нарьян-Мар (запланированное время посадки: 20:05);

Хабаровск (запланированное время посадки: 14:40);

Самарканд (запланированное время посадки: 14:13);

Ташкент (запланированное время посадки: 14:47);

Санья (запланированное время посадки: 15:08);

Иваново (запланированное время посадки: 18:45);

Алматы (запланированное время посадки: 15:24);

Ижевск (запланированное время посадки: 14:16);

Калининград (запланированное время посадки: 18:10).

Задержки в Норильске