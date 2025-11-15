Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Российские аэропорты в снежном плену: задержки рейсов достигли Норильска и Петербурга

В нескольких городах России задерживают рейсы из-за неогоды
15 ноября 2025 в 14:58
Самолеты не могут вылететь из-за снега

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В нескольких российских городах наблюдаются задержки как внутренних, так и международных рейсов. Это связано с неожиданно начавшимся снегопадом. Продолжаются переносы и изменения в графике рейсов. Эксперты советуют пассажирам сохранять спокойствие и систематически сверяться с актуальным расписанием. Подробнее — в материале URA.RU.

Задержки в Нижнем Новгороде

Задержка рейса из Нижнего Новгорода в Екатеринбург — вылет перенесен на 12:40 по московскому времени. Регистрация производится на стойке 4, выход на посадку — 2.

Задержки в Санкт-Петербурге

В аэропорту Пулково сегодня задержано 16 рейсов. Среди них — рейсы, прибывающие из следующих городов:

  • Москва (запланированное время посадки: 12:42, 13:06 и 13:46);
  • Сочи (запланированное время посадки: 12:42);
  • Архангельск (запланированное время посадки: 12:49 и 14:00);
  • Нижнекамск (запланированное время посадки: 14:40);
  • Нарьян-Мар (запланированное время посадки: 20:05);
  • Хабаровск (запланированное время посадки: 14:40);
  • Самарканд (запланированное время посадки: 14:13);
  • Ташкент (запланированное время посадки: 14:47);
  • Санья (запланированное время посадки: 15:08);
  • Иваново (запланированное время посадки: 18:45);
  • Алматы (запланированное время посадки: 15:24);
  • Ижевск (запланированное время посадки: 14:16);
  • Калининград (запланированное время посадки: 18:10).

Задержки в Норильске

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями свыше 700 человек оказались не могут вылететь из Норильска. Планируется размещение пассажиров в гостиницах. В настоящее время к аэропорту направляется колонна внедорожников для их транспортировки. В городе введено штормовое предупреждение: по информации транспортной полиции, скорость порывов ветра может достигать 30 метров в секунду.

Комментарии (1)
  • Разгильдяйство
    15 ноября 2025 15:30
    Странно это слышать,это что,снег у нас выпал первый раз в жизни .?Почему службы не подготовились,и ещё,выпал не обильный снег ,а чуть припорошил землю и уже проблема?
