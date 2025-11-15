Российские аэропорты в снежном плену: задержки рейсов достигли Норильска и Петербурга
Самолеты не могут вылететь из-за снега
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В нескольких российских городах наблюдаются задержки как внутренних, так и международных рейсов. Это связано с неожиданно начавшимся снегопадом. Продолжаются переносы и изменения в графике рейсов. Эксперты советуют пассажирам сохранять спокойствие и систематически сверяться с актуальным расписанием. Подробнее — в материале URA.RU.
Задержки в Нижнем Новгороде
Задержка рейса из Нижнего Новгорода в Екатеринбург — вылет перенесен на 12:40 по московскому времени. Регистрация производится на стойке 4, выход на посадку — 2.
Задержки в Санкт-Петербурге
В аэропорту Пулково сегодня задержано 16 рейсов. Среди них — рейсы, прибывающие из следующих городов:
- Москва (запланированное время посадки: 12:42, 13:06 и 13:46);
- Сочи (запланированное время посадки: 12:42);
- Архангельск (запланированное время посадки: 12:49 и 14:00);
- Нижнекамск (запланированное время посадки: 14:40);
- Нарьян-Мар (запланированное время посадки: 20:05);
- Хабаровск (запланированное время посадки: 14:40);
- Самарканд (запланированное время посадки: 14:13);
- Ташкент (запланированное время посадки: 14:47);
- Санья (запланированное время посадки: 15:08);
- Иваново (запланированное время посадки: 18:45);
- Алматы (запланированное время посадки: 15:24);
- Ижевск (запланированное время посадки: 14:16);
- Калининград (запланированное время посадки: 18:10).
Задержки в Норильске
Также в связи с неблагоприятными погодными условиями свыше 700 человек оказались не могут вылететь из Норильска. Планируется размещение пассажиров в гостиницах. В настоящее время к аэропорту направляется колонна внедорожников для их транспортировки. В городе введено штормовое предупреждение: по информации транспортной полиции, скорость порывов ветра может достигать 30 метров в секунду.
- Разгильдяйство15 ноября 2025 15:30Странно это слышать,это что,снег у нас выпал первый раз в жизни .?Почему службы не подготовились,и ещё,выпал не обильный снег ,а чуть припорошил землю и уже проблема?