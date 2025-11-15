Десятки рейсов задержаны в аэропорту Санкт-Петербурга на фоне мощного снегопада
Сейчас отложен вылет 24 рейсов в петербургском аэропорту
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В аэропорту Санкт-Петербурга из-за сильного снегопада задержано около 40 рейсов, сообщает telegram-канал Shot. По информации на онлайн-табло аэропорта «Пулково», в настоящее время отложен вылет 24 рейсов. Наибольшее время ожидания — у пассажиров, направляющихся в Уфу.
«Около 40 рейсов задержано в аэропорту Санкт-Петербурга на фоне мощного снегопада», — передает telegram-канал. Отмечается, что пассажиры, направляющиеся в Уфу, ожидают вылета уже приблизительно 10 часов. В ряде случаев пассажиров допускали на борт, но затем возвращали в терминал. Кроме того, задерживается прибытие еще 10 рейсов.
Ранее сообщалось, что аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» в Московской области функционируют в штатном режиме, несмотря на снег. Как отметили в аэропорту «Жуковский», текущий снегопад не оказывает влияния на обслуживание полетов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.