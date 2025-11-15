Десятки рейсов задержаны в аэропорту Санкт-Петербурга на фоне мощного снегопада

Сейчас отложен вылет 24 рейсов в петербургском аэропорту Фото: Роман Наумов © URA.RU

В аэропорту Санкт-Петербурга из-за сильного снегопада задержано около 40 рейсов, сообщает telegram-канал Shot. По информации на онлайн-табло аэропорта «Пулково», в настоящее время отложен вылет 24 рейсов. Наибольшее время ожидания — у пассажиров, направляющихся в Уфу.

«Около 40 рейсов задержано в аэропорту Санкт-Петербурга на фоне мощного снегопада», — передает telegram-канал. Отмечается, что пассажиры, направляющиеся в Уфу, ожидают вылета уже приблизительно 10 часов. В ряде случаев пассажиров допускали на борт, но затем возвращали в терминал. Кроме того, задерживается прибытие еще 10 рейсов.