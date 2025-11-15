На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

На Солнце зарегистрирована вспышка класса М Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вспышка предпоследнего класса мощности М зарегистрирована на Солнце в ночь на 15 ноября. Об этот сообщил Институт прикладной геофизики. Событие продолжительностью 12 минут произошло в группе солнечных пятен 4274 и было зафиксировано в рентгеновском диапазоне.

«15 ноября в 01:31 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N21W71) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 12 минут», — отмечается в сообщении Института прикладной геофизики, их сообщение передает ТАСС

Солнечная активность была классифицирована как M1.3, что соответствует значительной, но не максимальной мощности излучения. Специалисты продолжают мониторинг солнечной активности на предмет возможных последствий для магнитосферы Земли.

