На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности
На Солнце зарегистрирована вспышка класса М
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Вспышка предпоследнего класса мощности М зарегистрирована на Солнце в ночь на 15 ноября. Об этот сообщил Институт прикладной геофизики. Событие продолжительностью 12 минут произошло в группе солнечных пятен 4274 и было зафиксировано в рентгеновском диапазоне.
«15 ноября в 01:31 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N21W71) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 12 минут», — отмечается в сообщении Института прикладной геофизики, их сообщение передает ТАСС
Солнечная активность была классифицирована как M1.3, что соответствует значительной, но не максимальной мощности излучения. Специалисты продолжают мониторинг солнечной активности на предмет возможных последствий для магнитосферы Земли.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения на пять классов — от минимального А до максимального Х. Вспышки класса М способны вызывать выбросы солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут провоцировать магнитные бури и влиять на работу энергосистем и спутниковой связи.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.