Несколько сотен человек застряли в аэропорту в Норильске из-за метели

В аэропорту Норильска (Красноярский край) произошли задержки рейсов, из-за чего более 700 пассажиров вынуждены ожидать вылета. Информация об этом поступила от управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

«В связи с задержками авиарейсов всех перевозчиков из-за неблагоприятных погодных условий сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России и администрация международного аэропорта Норильск имени Николая Урванцева принимают меры по обеспечению правопорядка в аэровокзальном комплексе, безопасности пассажиров и организации их доставки в город Норильск для размещения в гостиницах», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

Для перевозки пассажиров задержанных рейсов в Норильск направлена колонна внедорожной техники. Согласно данным онлайн-табло, почти на сутки задержаны семь рейсов в Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск и Челябинск — все из-за того, что прибытие рейсов в Норильск не состоялось.

Сейчас в Норильске действует штормовое предупреждение: прогнозируется, что скорость ветра может достигнуть 30 м/с. В связи с погодными условиями временно ограничено движение всех видов автотранспорта на автодорогах Норильск — Кайеркан — Алыкель и Дудинка — Алыкель.