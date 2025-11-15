Apple готовится избавиться от гендиректора
Тима Кука может сменить Джон Тернус
Высшее руководство компании Apple активизировало подготовку к уходу Тима Кука с должности гендиректора. Об этом сообщили иностранные журналисты со ссылкой на источники.
По данным издания Financial Times, преемником Кука считают старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус. Портал подчеркивает, что это не внезапное решение, а запланированное. Оно не связано с показателями компании в преддверии рекордного периода продаж iPhone в конце года.
Отмечается, что нового гендиректора скорее всего не назначат до конца января — выхода отчета о доходах. Источники полагают, что назначение нового гендиректора произойдет раньше ежегодной презентации новых продуктов, которая обычно проходит в осенью. Издание подчеркнуло, что иностранные СМИ уже и ранее сообщали о том, что Тернуса ждет новая должность.
В октябре Apple представила новый 14-дюймовый MacBook Pro на базе чипа M5, который обеспечивает значительный скачок в производительности, особенно при работе с задачами искусственного интеллекта. Новинка в 3,5 раза быстрее предшественника с M4 и в 86 раз мощнее моделей на базе Intel в операциях с ИИ. Устройство сохранило прежнюю стартовую цену в $1599 (примерно 126 тыс. руб.), а продажи начнутся 22 октября. Подробнее о характеристиках, ценах и сравнениях с другими моделями в материале URA.RU.
