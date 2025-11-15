Логотип РИА URA.RU
Свинья спасла российских военных в зоне СВО

15 ноября 2025 в 14:46
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В зоне СВО домашняя свинья набежала на мину, тем самым предотвратив возможный подрыв российских военнослужащих. Об этом сообщили в российских СМИ.

«Солдаты как раз двигались в том же направлении и скорее всего, если бы не животное, наступили бы на мину сами», — пишет издание «Царьград». Отмечается, что после происшествия бойцы оперативно изменили маршрут движения.

В зоне боевых действий наблюдается большое количество оставленных животных, среди которых не только кошки и собаки, но и домашний скот. Бывает, что местные жители откладывают эвакуацию до крайнего срока, поскольку не готовы оставить свои дома и хозяйство. При этом эвакуировать животных, даже собак, а тем более коз ил коров, довольно сложно.  

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

