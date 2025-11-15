Свинья спасла российских военных в зоне СВО

Свинья спасла русских штурмовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В зоне СВО домашняя свинья набежала на мину, тем самым предотвратив возможный подрыв российских военнослужащих. Об этом сообщили в российских СМИ.

«Солдаты как раз двигались в том же направлении и скорее всего, если бы не животное, наступили бы на мину сами», — пишет издание «Царьград». Отмечается, что после происшествия бойцы оперативно изменили маршрут движения.