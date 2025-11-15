Гидрометцентр оценил масштаб непогоды в российских регионах

В ночь на 15 ноября через территорию Центрального федерального округа (ЦФО) прошел холодный атмосферный фронт, что стало причиной существенного ухудшения погодных условий. В большинстве районов ЦФО наблюдаются осадки — от незначительных до интенсивных, — которые начались с дождя, а затем перешли в мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре.

«Холодный атмосферный фронт, перемещаясь через территорию Центрального федерального округа (ЦФО), в минувшую ночь 15 ноября доставил резкое ухудшение погодных условий: в большинстве районов идут осадки от небольших до сильных в виде дождя, перешедшего в мокрый снег и снег, что привело к налипанию мокрого снега на проводах и деревьях, гололедице на дорогах», — передает Гидрометцентр на своем сайте. Ожидается, что сегодня сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег) затронут Тульскую и Владимирскую области. Температура воздуха будет снижаться, и в течение суток (как ночью, так и днем) ожидается диапазон температур от −2 до +5 градусов. На юге региона дневная температура может достигнуть +11 градусов.