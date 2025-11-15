https://ps.ura.news/983285 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Москве уже выпал первый снег, который в скором времени накроет большую часть российских регионов. В зимний период люди часто болеют, и здесь ключевую роль играет крепкий иммунитет. Поэтому к наступлению зимы необходимо готовиться заблаговременно, уделяя внимание укреплению организма. Сейчас для этого наиболее подходящий момент. Как подготовить организм к зиме — в материале URA.RU.

Больше двигайтесь

Существует мнение, что движение является основой жизни, однако далеко не каждый человек стремится осознанно планировать физическую активность. Часто мы полагаем, что достаточно двигаемся в повседневной жизни: во время похода в магазин, выполнения домашних дел или перемещения на рабочем месте. Однако для некоторых людей такой уровень активности оказывается недостаточным.

Опыт показывает, что именно длительные пробежки и прогулки на свежем воздухе способны придать бодрости и сил. Секрет положительного эффекта кроется в продолжительном и непрерывном движении. Оно обеспечивает эффективную тренировку сердечно-сосудистой системы, стимулирует кровообращение и лимфоток, оптимизирует обмен веществ и, как следствие, способствует укреплению иммунной системы.

При этом важно соблюдать умеренность в физических нагрузках. Бег должен быть таким, чтобы сохранялась возможность спокойно дышать и разговаривать. Рекомендуется определить для себя комфортную дистанцию и регулярно ее придерживаться — например, 18–19 километров один раз в неделю.

Соблюдайте режим сна

Недостаток сна представляет серьезную угрозу для иммунной системы, поэтому крайне важно обеспечивать себе достаточный отдых. Недосып стремительно приводит к переутомлению и истощению организма.

Особенно вреден недостаток сна в период, когда происходит выработка мелатонина — гормона, который часто называют одним из ключевых для поддержания здоровья и молодости. Мелатонин активно вырабатывается с 22:00 до 04:00, и в этот промежуток времени желательно находиться в состоянии сна.

Рекомендуется попробовать изменить режим сна и бодрствования: ложиться и вставать в более раннее время. Поначалу это может оказаться непростым, но впоследствии вы сможете оценить все преимущества такого режима — в том числе укрепление иммунной системы.

Правильно питайтесь

Каждый зрелый человек уже определил для себя подходящий режим питания. Однако существует универсальное правило, которое можно сравнить с законом притяжения: не следует переедать перед сном. В частности, стоит избегать употребления на ночь мясных, мучных и сладких продуктов — такая пища тяжело усваивается во время сна.

Привычка переедать по ночам приводит к накоплению токсинов в организме. Об избытке токсинов могут свидетельствовать белый налет на языке и неприятный запах изо рта по утрам. Подобный режим питания ослабляет иммунную систему, что особенно опасно в холодное время года, когда обмен веществ естественным образом замедляется. Рекомендуется ужинать за 2–3 часа до отхода ко сну.

Пейте витамины

При ослаблении иммунной системы рекомендуется проверить в организме уровень ряда витаминов и микроэлементов. В перечень необходимых для проверки входят: витамин D, витамины группы B (особенно B12), витамины A и E, а также железо, цинк, селен и магний.

О причинах важности этих элементов и их роли в организме подробно могут рассказать специалисты в области нутрициологии. При подборе витаминных добавок стоит отдавать предпочтение формам, обеспечивающим лучшее усвоение. Например:

железо лучше усваивается в хелатной форме;

магний рекомендуется принимать в виде цитрата;

для цинка подойдут цитрат и пиколинат.

Перед приобретением витаминных препаратов необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями к ним. Прием правильно подобранных витаминов способен оказать положительное влияние даже при наличии гормональных нарушений. Важно помнить, что курс витаминотерапии следует подбирать совместно с квалифицированным специалистом, который сможет учесть индивидуальные особенности организма и дать оптимальные рекомендации.

Помните о водных процедурах и одевайтесь по сезону

В целях поддержания здоровья необходимо придерживаться ряда рекомендаций. Прежде всего, следует уделять внимание личной гигиене: после возвращения домой обязательно мыть руки с мылом, даже если на первый взгляд они чистые. На предметах, которые используют многие люди — дверных ручках, поручнях, денежных купюрах, магазинных тележках и других, — находится большое количество микробов.

Кроме того, рекомендуется регулярно промывать носовую полость, например, раствором морской соли. Эта процедура поможет удалить микробы, которые попали на слизистую оболочку носа воздушно-капельным путем.