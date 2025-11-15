«Дерево не выдержало тяжести первого снега на западе Москвы и упало на легковушки», — передает телеканал 360.ru в своем telegram-канале. Отмечается, что резкое похолодание в регионе после выпадения осадков привело к тому, что ветви дерева стали хрупкими, а образовавшаяся наледь увеличила нагрузку на ствол. Сейчас коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий происшествия.

Ранее в столице с задержкой в один месяц начался первый в этом сезоне снегопад. Информация об этом поступила от ведущего специалиста центра погоды «Фобос». Евгения Тишковца. По его словам, причиной снегопада стал продвижение холодного атмосферного фронта. Специалист также сообщил, что в ночное время в Москве наблюдались дожди, объем которых различался в зависимости от района города. Так, на ВДНХ было зафиксировано девять литров воды на квадратный метр, на Балчуге — восемь миллиметров, в Тушино —10 миллиметров, а вблизи МГУ — 11 миллиметров.