Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Кириенко озвучил общую мечту россиян

Кириенко: мечта всех россиян - победа страны в СВО
15 ноября 2025 в 13:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кириенко рассказала, что мечта всех россиян связана с победой страны в спецоперации

Кириенко рассказала, что мечта всех россиян связана с победой страны в спецоперации

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Среди россиян существует общее стремление к скорейшей победе в специальной военной операции. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. 

«Парни сегодня на передовой защищают тот самый наш суверенитет и право выбора, с оружием в руках рискуют жизнь. Мечта у нас всех сейчас одна — это победа. Скорейшая победа, одна большая на всех», — заявил Кириенко в интервью проекту «НЬЮМ ТАСС».

По мнению российского математика и исследователя исторических циклов Григория Кваши, СВО может завершиться в 2025 году. Свое предположение он обосновывал анализом исторических циклов, которые повторяются с определенной регулярностью. Кваша отметил, что в современной истории России периоды мира наступают с интервалом в 24 года, и нынешний год, согласно его расчетам, станет концом такого периода.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал