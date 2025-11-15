Кириенко озвучил общую мечту россиян

Кириенко рассказала, что мечта всех россиян связана с победой страны в спецоперации Фото: Роман Наумов © URA.RU

Среди россиян существует общее стремление к скорейшей победе в специальной военной операции. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Парни сегодня на передовой защищают тот самый наш суверенитет и право выбора, с оружием в руках рискуют жизнь. Мечта у нас всех сейчас одна — это победа. Скорейшая победа, одна большая на всех», — заявил Кириенко в интервью проекту «НЬЮМ ТАСС».