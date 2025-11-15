В еще одном российском городе выпал первый снег
Ухудшение погодных условий в Нижнем Новгороде
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Первый снегопад сезона прошел в Нижнем Новгороде 15 ноября, образовав временный снежный покров на дорогах и тротуарах города, сообщает корреспондент издания. По данным сервиса «Яндекс Погода», осадки продолжится до вечера при температуре не выше нуля градусов, что создает условия для образования гололедицы.
«Если вы еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, настоятельно рекомендуем это сделать для вашей безопасности и безопасности других участников движения!» — заявили в Госавтоинспекции. К ночи столбики термометров опустятся до -8 градусов, что в сочетании с насыщенной влагой поверхностью дорог приведет к обледенению. Коммунальные службы города уже привели в готовность 90% специализированной техники для обработки улиц противогололедными материалами.
В условиях ухудшения погодных условий автомобилистам рекомендовано соблюдать дистанцию, снижать скорость и избегать резких маневров. По информации ГУАД Нижегородской области, завершение подготовительных работ к зимнему сезону планируется к 20 ноября.
