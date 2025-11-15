Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В еще одном российском городе выпал первый снег

В Нижнем Новгороде выпал первый снег
15 ноября 2025 в 13:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ухудшение погодных условий в Нижнем Новгороде

Ухудшение погодных условий в Нижнем Новгороде

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Первый снегопад сезона прошел в Нижнем Новгороде 15 ноября, образовав временный снежный покров на дорогах и тротуарах города, сообщает корреспондент издания. По данным сервиса «Яндекс Погода», осадки продолжится до вечера при температуре не выше нуля градусов, что создает условия для образования гололедицы.

«Если вы еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, настоятельно рекомендуем это сделать для вашей безопасности и безопасности других участников движения!» — заявили в Госавтоинспекции. К ночи столбики термометров опустятся до -8 градусов, что в сочетании с насыщенной влагой поверхностью дорог приведет к обледенению. Коммунальные службы города уже привели в готовность 90% специализированной техники для обработки улиц противогололедными материалами.

В условиях ухудшения погодных условий автомобилистам рекомендовано соблюдать дистанцию, снижать скорость и избегать резких маневров. По информации ГУАД Нижегородской области, завершение подготовительных работ к зимнему сезону планируется к 20 ноября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал