В еще одном российском городе выпал первый снег

Первый снегопад сезона прошел в Нижнем Новгороде 15 ноября, образовав временный снежный покров на дорогах и тротуарах города, сообщает корреспондент издания. По данным сервиса «Яндекс Погода», осадки продолжится до вечера при температуре не выше нуля градусов, что создает условия для образования гололедицы.

«Если вы еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, настоятельно рекомендуем это сделать для вашей безопасности и безопасности других участников движения!» — заявили в Госавтоинспекции. К ночи столбики термометров опустятся до -8 градусов, что в сочетании с насыщенной влагой поверхностью дорог приведет к обледенению. Коммунальные службы города уже привели в готовность 90% специализированной техники для обработки улиц противогололедными материалами.