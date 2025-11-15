В Конгрессе допустили конфискацию половины замороженных активов России

В случае одобрения соответствующего законопроекта США смогут конфисковать до 2028 года около 2,5 миллиардов долларов из примерно пять миллиардов замороженных российских активов. Эти средства планируется использовать для финансовой поддержки Киева, говорится в Бюджетного управления Конгресса.

«Существует вероятность в 50%, что федеральное правительство сделает это (конфискует российские активы — прим. URA.RU). Таким образом, на основании вероятностных оценок предполагается, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 млрд долларов из российских суверенных активов», — говорится в отчете управления. Информацию передает ТАСС.

На текущий момент российские активы остаются незатронутыми. В случае реализации законопроекта примерно 300 миллионов долларов из конфискованных средств будут инвестированы в ценные бумаги Министерства финансов США. Доходы от этих инвестиций предполагается направить на помощь Украине начиная с года, который последует за конфискацией, без выделения дополнительных средств. Кроме того, в управлении считают, что реализация законопроекта повлечет за собой рост прямых государственных расходов примерно на 10 миллионов долларов в период с 2026 по 2035 год, передает деловое издание «Взгляд».