На челябинской трассе фура всмятку впечатала легковушку в отбойник

На трассе М-5 «Урал» в районе поселка Нижний Атлян Челябинской области произошло ДТП. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

«Ой, жесть. Господи. Хоть бы все живы были», — прокомментировали ДТП очевидцы. Обстоятельства происшествия уточняются.

В районе аварии было организовано реверсивное движение. Образовался автомобильный затор протяженностью около десяти километров. На месте работают экстренные службы.

На трассе М-5 «Урал» в последнее время произошло несколько ДТП. Днем ранее, 14 ноября, между Миассом и Златоустом случилось масштабное ДТП с участием шести грузовых автомобилей. В этот же день автовоз столкнулся с автобусом, перевозившим 51 ребенка.