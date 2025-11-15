На челябинской трассе фура всмятку впечатала легковушку в отбойник
Многотонный большегруз буквально раздавил легковой автомобиль
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На трассе М-5 «Урал» в районе поселка Нижний Атлян Челябинской области произошло ДТП. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
«Ой, жесть. Господи. Хоть бы все живы были», — прокомментировали ДТП очевидцы. Обстоятельства происшествия уточняются.
В районе аварии было организовано реверсивное движение. Образовался автомобильный затор протяженностью около десяти километров. На месте работают экстренные службы.
На трассе М-5 «Урал» в последнее время произошло несколько ДТП. Днем ранее, 14 ноября, между Миассом и Златоустом случилось масштабное ДТП с участием шести грузовых автомобилей. В этот же день автовоз столкнулся с автобусом, перевозившим 51 ребенка.
Обновлено в 15:03 по уральскому времени. В МЧС корреспонденту URA.RU прокомментировали, что сотрудники ведомства деблокировали тело погибшего человека.
