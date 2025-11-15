Логотип РИА URA.RU
Не заметил в темноте: водитель насмерть сбил пешехода в Свердловской области. Фото

В Качканаре произошло смертельное ДТП
15 ноября 2025 в 13:39
На темной одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы

Фото: Илья Московец © URA.RU

Ранним утром на трассе №5 Западного Карьера в городе Качканар водитель насмерть сбил пешехода. О подробностях смертельной аварии рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«По словам водителя, пешеход двигался справа по проезжей части, при наличии обочины, в попутном направлении без цели ее перехода», — сообщили в telegram-канале ведомства. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Водитель — 36-летний житель Качканара, который двигался из Нижней Туры в направлении Западного карьера. У него 19-летний стаж вождения, ранее он 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент ДТП мужчина был трезв и пристегнут ремнем безопасности. В настоящее время сотрудники ДПС проводят расследование происшествия.

