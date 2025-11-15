Сразу три иномарки столкнулись в Екатеринбурге, есть пострадавшие
По факту аварии проводится проверка (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Екатеринбурге 15 ноября на улице Серафимы Дерябиной, 24 произошло массовое ДТП — столкнулись сразу три авто. В результате пострадали два человека. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Предварительно, водитель Honda, двигаясь по Серафимы Дерябиной со стороны Шаумяна, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes. Второй удар пришелся с автомобилем Toyota Corolla», — рассказали в ведомстве.
Пострадали 34-летний водитель Honda и 37-летняя водительница Mercedes. Их госпитализировали с различными травмами.
Ранее на свердловской трассе произошло смертельное ДТП. Водитель насмерть сбил пешехода, не заметив его в темноте. Пострадавший скончался на месте.
