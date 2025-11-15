Сразу три иномарки столкнулись в Екатеринбурге, есть пострадавшие

По факту аварии проводится проверка (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге 15 ноября на улице Серафимы Дерябиной, 24 произошло массовое ДТП — столкнулись сразу три авто. В результате пострадали два человека. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Предварительно, водитель Honda, двигаясь по Серафимы Дерябиной со стороны Шаумяна, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes. Второй удар пришелся с автомобилем Toyota Corolla», — рассказали в ведомстве.

Пострадали 34-летний водитель Honda и 37-летняя водительница Mercedes. Их госпитализировали с различными травмами.

