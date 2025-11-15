Логотип РИА URA.RU
Сразу три иномарки столкнулись в Екатеринбурге, есть пострадавшие

15 ноября 2025 в 14:33
По факту аварии проводится проверка (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге 15 ноября на улице Серафимы Дерябиной, 24 произошло массовое ДТП — столкнулись сразу три авто. В результате пострадали два человека. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Предварительно, водитель Honda, двигаясь по Серафимы Дерябиной со стороны Шаумяна, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes. Второй удар пришелся с автомобилем Toyota Corolla», — рассказали в ведомстве.

Пострадали 34-летний водитель Honda и 37-летняя водительница Mercedes. Их госпитализировали с различными травмами. 

Ранее на свердловской трассе произошло смертельное ДТП. Водитель насмерть сбил пешехода, не заметив его в темноте. Пострадавший скончался на месте.

