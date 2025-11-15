Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Сильный снегопад накроет Свердловскую область

15 ноября 2025 в 15:05
Возможны осложнения дорожной обстановки

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области ожидается сильный снегопад и гололед. Об этом жителей предупредили в ГУ МЧС по региону.

«Сильный снег, гололедица ожидается местами на территории Свердловской области ночью 16 ноября. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам рекомендовано избегать шатких строений, оборванных проводов и разбитого стекла. 

