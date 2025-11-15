Полпред Жога ответил на слухи о своем возвращении на Донбасс

Уральский полпред президента Артем Жога планирует еще долго работать в Уральском Федеральном округе. На Урале у него еще много задач, планов и проектов. Об этом он рассказал на встрече с лучшими лекторами общества «Знание» на челябинском курорте Увильды, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас мы занимаемся разными проектами, только закончили работу над проектом „Патриоты Урала“, сейчас вовлечены в другую деятельность. В планах очень много всего, но вы не переживайте, я еще долго буду на Урале, все успеем,» — сказал Жога в ответ на вопрос свердловского участника СВО. Он поинтересовался, будут ли открывать на Урале аналог федеральной мастерской управления Сенеж.