Неадекват ворвался в квартиру женщины в Подмосковье, избил ее и выпрыгнул в окно. Видео

15 ноября 2025 в 15:19
Неадекват забрался в квартиру незнакомой женщины вечером 14 ноября

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В подмосковном Звенигороде мужчина ворвался в квартиру незнакомки, избил ее и выпрыгнул из окна. Об этом сообщили в соцсетях.

Это произошло вечером в пятницу, 14 ноября, в ЖК «Ракитня». По предварительным данным, неизвестный мужчина пришел на восьмой этаж, звонил в двери и спрашивал некую Марину. «Когда одна из жительниц открыла дверь, мужчина ворвался внутрь и избил женщину», — пишет telegram-канал 112. Женщина смогла выбраться и вызвать полицейских. После этого мужчина выпрыгнул из окна.

Инциденты с агрессивным поведением людей в жилых комплексах происходят не впервые: например, ранее в Бердске мужчина открывал стрельбу из винтовки с балкона пятиэтажного дома. Очевидцы сообщали, что он несколько раз прицеливался, но звуков выстрелов они не слышали.

