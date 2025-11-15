Сенатор Якушев оценил правовую основу для изъятия российских активов

Якушев считает, что такая инициатива противоречит международному праву Фото: Роман Наумов © URA.RU

Инициатива ряда политиков стран Евросоюза использовать замороженные суверенные активы России в пользу Украины противоречат международному праву. Об этом сообщил первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на международном симпозиуме «БРИКС — Европа».

«Очевидно, что такие действия лежат вне правового поля, и многие страны мира справедливо воспринимают их как банальную кражу», — цитирует ТАСС сенатора. По его словам, некоторые лидеры европейских стран поддержали такую инициативу. Например, за использование российских замороженных активов с такой целью высказался канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Якушев добавил, что руководство ЕС пренебрежительно относится к национальным интересам и потребностям жителей Европы.