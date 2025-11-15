Сенатор Якушев оценил правовую основу для изъятия российских активов
Якушев считает, что такая инициатива противоречит международному праву
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Инициатива ряда политиков стран Евросоюза использовать замороженные суверенные активы России в пользу Украины противоречат международному праву. Об этом сообщил первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на международном симпозиуме «БРИКС — Европа».
«Очевидно, что такие действия лежат вне правового поля, и многие страны мира справедливо воспринимают их как банальную кражу», — цитирует ТАСС сенатора. По его словам, некоторые лидеры европейских стран поддержали такую инициативу. Например, за использование российских замороженных активов с такой целью высказался канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Якушев добавил, что руководство ЕС пренебрежительно относится к национальным интересам и потребностям жителей Европы.
Ранее Европейская комиссия выступила с предложением выделить Украине так называемый «репарационный кредит» в размере 140 миллиардов евро, используя замороженные активы России. Согласно предложенной схеме, Киев получит доступ к финансированию, а возврат кредита будет происходить за счет будущих репарационных выплат со стороны Москвы. В МИД РФ квалифицировали заморозку российских активов на территории Европы как кражу. При этом сообщалось, что меры ЕС направлены не только против частных средств, но затрагивают и госактивы РФ.
