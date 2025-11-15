По словам Захаровой, обвинение депутат произнес прямо с трибун Фото: Роман Наумов © URA.RU

Молдавский депутат Михай Друцэ с трибун заявил, что в Бессарабии геи (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России) появились после визита известного писателя Александра Пушкина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что Пушкин во время своей приезда как раз спрашивал, где живет депутат Друцэ.

Как рассказала Захарова, депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Михай Друцэ с трибуны парламента обвинил Александра Пушкина в наличии молдавских геев: «Геи* в Бессарабии появились вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина». Комментируя абсурдное заявление, Захарова написала в своем telegram-канале, что это «точно так и было». «Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: „Где здесь живет депутат от партии Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…“. Так там появился первый», — написала дипломат.

Ранее Захарова иронично прокомментировала видео, где лидеры Франции, Германии и Британии забыли убрать пакетик и ложечку перед приходом журналистов, назвав их «зависимыми временщиками», решающими судьбу Европы. Она обвинила их в срыве мира на Украине и зависимости.

