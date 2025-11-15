Михайловская родительская суббота: что можно и нельзя делать 15 ноября

Верующие, при желании, идут в Михайловскую субботу в храм Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Михайловская родительская суббота — это день, когда принято особо поминать усопших. Хотя этот день не включен в православный календарь, традиция чтить память ушедших родственников и православных христиан в этот день сложилась исторически. В 2025 году Михайловская родительская суббота выпадает на 15 ноября — субботу, которая предшествует празднику Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Что известно об этом православном дне — в материале URA.RU.

Почему субботу называют «родительской»

В православном календаре есть дни, в которые Церковь совместно совершает молитвы за упокой душ умерших. Такие дни известны как родительские субботы. Среди них выделяется Михайловская родительская суббота. Название этого дня связано с тем, что он выпадает на субботу, которая предшествует великому церковному празднику — Собору Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (отмечается 21 ноября).

Михайловская суббота отличается от других родительских суббот, например, Мясопустной или Троицкой, тем, что не обладает статусом «вселенской». Ее возникновение обусловлено не общецерковным уставом, а устоявшимися народными традициями. В русской традиции перед крупными праздниками, в частности перед днем почитания Архистратига Михаила — предводителя небесного воинства, принято было сначала почтить память усопших, а затем с чистой душой приступать к празднованию.

Накануне родительской субботы в храмах проводится великая панихида Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Кто такой Архистратиг Михаил

В православном вероучении Архистратиг Михаил занимает особое место среди ангельских существ и считается одной из самых почитаемых и могущественных фигур. Этимология его имени восходит к древнееврейскому языку и означает «Кто как Бог?», что следует воспринимать не как вопрос, а как торжественный и смиренный возглас, выражающий преданность. Именно с таким настроем Архистратиг Михаил противостоял ангелу-отступнику Деннице, восставшему против Создателя.

Как проходят богослужения

В родительскую субботу ключевым аспектом является молитва. В вечер пятницы, накануне родительской субботы, в православных храмах традиционно проводится великая панихида, также известная как парастас, — богослужение, посвященное поминовению усопших. В саму субботу утром проводится заупокойная Божественная литургия, а после ее завершения совершается общая панихида по всем ушедшим из жизни.

Запреты и дозволения в этот день

Что принято делать

В поминальный день ключевыми действиями являются участие в заупокойной литургии и панихиде. Необходимо посетить богослужение и подать записки об упокоении. Такие записки можно оставить в храме во время службы или заранее. В них перечисляются имена умерших, за души которых священник будет возносить молитвы. В случае невозможности личного посещения храма можно попросить знакомых передать записки в церковную лавку.

Также в этот день принято приносить в храм продукты: постные блюда, крупы, фрукты, овощи и сладости. Кроме того, в память об усопших можно оказать помощь нуждающимся — подать милостыню, пожертвовать пищу, вещи или деньги. В православии такие добрые дела расцениваются как дополнение к молитвенному служению и считаются способом помочь душам близких.

Традиционно в родительскую субботу люди посещают кладбища, где приводят в порядок могилы родных: убирают мусор, корректируют расположение надгробий и украшают их цветами. Еще одной традицией является организация скромного поминального обеда в домашней обстановке. Такой обед не предполагает пышного застолья — это спокойное поминовение, в ходе которого избегают избыточного веселья и употребления алкоголя.

В этот день следует прочитать короткую молитву об усопших Фото: Роман Наумов © URA.RU

Обязательным элементом поминального стола является кутья — специальное блюдо, которое готовят из риса или пшена с добавлением меда и изюма. Кутью принято есть аккуратно, ложкой, стараясь не рассыпать зерна.

Чего следует избегать в этот день

Конфликтов и ссор, в особенности с родными и близкими людьми;

Негативных высказываний в адрес умерших;

Отказа в помощи тем, кто в ней нуждается;

Организации громких и роскошных застолий, а также чрезмерного употребления алкогольных напитков;

Плохой приметой считается поднять предмет, случайно упавший на землю на кладбище.

Как подготовиться к Михайловской родительской субботе

В 2025 году Михайловская родительская суббота приходится на 15 ноября. Для того чтобы отметить этот день в соответствии с традициями, необходимо заблаговременно к нему подготовиться. Рекомендуется составить записки о поминовении накануне поминального дня. В случае если посещение храма невозможно из-за проблем со здоровьем или по иным причинам, можно попросить знакомых передать записки в церковную лавку.