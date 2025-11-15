«Добивали всю ночь»: ВСУ уничтожили дронами семью священника и прихожан с ребенком

Из-за атаки ВСУ погибли семь мирных жителей, в том числе восьмилетний ребенок Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ДНР из-за атаки украинских дронов погибли священник с женой и семья прихожан. Об этом сообщил в пресс-службе Горловской епархии.

«Трагически погибли протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма Царственных мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновкой, и его супруга Светлана», — говорится в сообщении. Отмечается, что после обрушения храма, где они укрывались от обстрелом, мирные жители хотели выйти на российскую сторону в зоне боевых действий.

Очевидцы, как пишет епархия, рассказали, что священника с женой и семью прихожан с восьмилетним ребенком сначала атаковали БПЛА ВСУ, а затем обстреляли. «Раненых добивали дронами всю ночь. Всего погибло семь человек», — написали в пресс-службе. Отмечается, что местные жители хотели забрать тела, чтобы похоронить их, но при каждой попытке на них тоже «начинали охотиться дроны».

