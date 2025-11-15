Ученики из ЯНАО примут участие в чемпионате по «Гонке дронов»
Более 100 местных педагогов прошли обучение для подготовки юных пилотов
Фото: Илья Московец © URA.RU
Шестеро школьников из Ноябрьска и Муравленко 15 ноября участвуют в финале всероссийских соревнований. Они представляют ЯНАО на «Кубке технологических видов спорта» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования ЯНАО.
«Прямо сейчас в Москве определяют сильнейших юных пилотов страны. В финале „Кубка технологических видов спорта“ Ямал представляют шестеро ребят из Ноябрьска и Муравленко!» — пишут в telegram-канале.
Ямальские ребята будут соревноваться в дисциплине «Гонка дронов» с сильнейшими юными пилотами страны, отобранными из тысяч участников по РФ. Среди финалистов — Александр Прохоров из Ноябрьска, который показал лучший результат на этапе отбора. Победителей всероссийского финала ждет поездка в Абу-Даби для выступления на международной арене.
Выход школьников на всероссийский уровень стал возможен благодаря системной работе по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в округе. По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова дроны и необходимое оборудование появились в 82 образовательных организациях Ямала. Более сотни местных педагогов прошли специальное обучение для подготовки юных пилотов.
Ранее URA.RU сообщало, что ямальские гиревики показали высокие результаты на Всероссийском «Кубке ветеранов». Таркосалинец Василий Муртазин среди мужчин 50-54 лет в весовой категории до 68 кг дважды поднялся на первую ступень пьедестала.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!