Ученики из ЯНАО примут участие в чемпионате по «Гонке дронов»

Шестеро школьников из Ноябрьска и Муравленко 15 ноября участвуют в финале всероссийских соревнований. Они представляют ЯНАО на «Кубке технологических видов спорта» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования ЯНАО.

«Прямо сейчас в Москве определяют сильнейших юных пилотов страны. В финале „Кубка технологических видов спорта“ Ямал представляют шестеро ребят из Ноябрьска и Муравленко!» — пишут в telegram-канале.

Ямальские ребята будут соревноваться в дисциплине «Гонка дронов» с сильнейшими юными пилотами страны, отобранными из тысяч участников по РФ. Среди финалистов — Александр Прохоров из Ноябрьска, который показал лучший результат на этапе отбора. Победителей всероссийского финала ждет поездка в Абу-Даби для выступления на международной арене.

Выход школьников на всероссийский уровень стал возможен благодаря системной работе по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в округе. По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова дроны и необходимое оборудование появились в 82 образовательных организациях Ямала. Более сотни местных педагогов прошли специальное обучение для подготовки юных пилотов.