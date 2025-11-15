Компенсации по советским вкладам: кому и в каком размере выплатят деньги

Государство возместит советские вклады Фото: Илья Московец © URA.RU

Государство компенсирует советские вклады россиян, сделанные до 1991 года в Сберегательный банк РФ, в установленном порядке. На это выделят около пяти миллиардов рублей. Как получить такую выплату, кому она положена в трехкратном размере, кому в двукратном, и кому не положена вовсе, а также другие подробности — в материале URA.RU.

Возмещение вкладов

Вклады, размещенные в Сберегательный банк Российской Федерации и его подразделения до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года, будут компенсированы государством. Об этом агентству «Прайм» сообщил ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.

Власти выделяют миллиарды на выплаты

На компенсацию гражданам по советским вкладам направят около пяти миллиардов рублей в 2026-2028 году. Средства пойдут на выплаты по вкладам в Сбербанке и организациях государственного страхования, а также на выкуп казначейских обязательств СССР и сертификатов Сбербанка, признанных гарантированными сбережениями.

Как рассчитывается размер выплаты

Тем, кто родился до 1945 года, полагается трёхкратная сумма остатка, а гражданам 1946–1991 годов — двойная. Наследники или оплатившие похороны владельца вклада могут получить дополнительную компенсацию до 6 тысяч рублей.

Сколько средств выделят на выплаты в 2026–2028 годах

На компенсацию гражданам по советским вкладам направят около 5 миллиардов рублей в 2026-2028 году. В частности в 2026 году будут выделены средства в размере 1 662 300 тысяч рублей, в 2027 году в сумме 1 599 900 тысяч рублей и в 2028 году в сумме 1 555 100 тысяч рублей — следует из материалов к проекту бюджета РФ, размещенных в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Кто занимается выплатами

Компенсации по советским вкладам сейчас проводит ПАО «Сбербанк». Получить деньги могут те, у кого на 20 июня 1991 года на счетах оставались средства — это был последний день существования Сбербанка СССР, после чего вклады заморозили.

Кому положены выплаты в 2025 году

Компенсации могут получить: вкладчики, родившиеся по 1991 год включительно; их наследники. А также те, кто оплатил похороны владельца вклада (если он умер в 2001–2025 годах).

Какие документы нужны

Для получения компенсации нужно прийти в офис «Сбербанка» с паспортом и сберкнижкой, подтверждающей наличие вклада на 20 июня 1991 года. Вклад должен был быть действующим и не закрытым до 31 декабря 1991 года.

Что делать, если советская сберкнижка не сохранилась

Если старая сберегательная книжка не сохранилась, получить компенсацию всё равно возможно. Для этого нужно обратиться в любое отделение Сбербанка и написать заявление на розыск вклада. После проверки банк выдаст справку о наличии советского вклада — с ней уже можно продолжать оформление выплаты.

Наследники вкладчика также имеют право на компенсацию. Им понадобятся паспорт, свидетельство о смерти владельца вклада и документы о праве на наследство. С этим пакетом документов нужно прийти в отделение банка и подать заявление на получение положенной выплаты.

Помимо трехкратного и двукратного коэффициента выплаты, есть и другие

Они зависят от даты закрытия счета. Чем раньше вкладчик закрыл счет, тем коэффициент будет меньше.

для вкладов, закрытых в 1992 году, коэффициент составит 0,6;

для вкладов, закрытых в 1993-м — 0,7;

для вкладов, закрытых в 1994-м — 0,8;

для вкладов, закрытых в 1995-м — 0,9;

по действующим вкладам, а также по вкладам, закрытым в 1996-2025 годах, — 1.

Следует учитывать, что размер компенсации в трехкратном/двухкратном размере сокращается на сумму ранее выплаченной предварительной компенсации (некоторую часть выплачивали еще в советское время, но не всем) и дополнительной компенсации по вкладам — подчеркивают в «Сбербанке».

Компенсация за похороны владельцев советских вкладов

Если владелец советского вклада умер в 2001–2025 годах и был гражданином России, его наследники или человек, оплативший похороны, могут получить компенсацию на ритуальные услуги.

Выплата составляет до 6 тысяч рублей, если сумма вкладов умершего была 400 рублей и более по номиналу 1991 года. Если вкладов было меньше, компенсация рассчитывается как сумма вклада, умноженная на коэффициент 15.

Если у владельца было несколько вкладов в разных отделениях, компенсацию выдадут только в одном из них. При этом выплаты за похороны не зависят от того, получал ли вкладчик другие компенсации при жизни.

Как рассчитать компенсацию по советскому вкладу

Сумму компенсации по советскому вкладу можно узнать на сайте Сбербанка — там доступен специальный калькулятор. При желании расчёт можно сделать и самостоятельно.

В основе компенсации лежит сумма, которая находилась на счёте 20 июня 1991 года. Её нужно умножить на два коэффициента: первый зависит от года рождения вкладчика, второй — от даты закрытия вклада. Именно эти параметры определяют итоговый размер выплаты.

Бонус от государства: компенсациях по советским договорам страхования

В СССР многие семьи использовали накопительное личное страхование как способ сбережений — оформляли «свадебные», детские, пенсионные и смешанные страховки. После гиперинфляции начала 1990-х эти накопления обесценились так же, как и советские вклады.

Сейчас государство частично компенсирует потери. Выплаты положены застрахованным гражданам России или их наследникам. Размер компенсации составляет двух- или трёхкратную сумму взносов, оставшихся на 1 января 1992 года. За компенсацией страховки надо обратиться в Росгосстрах.

Почему вклады не выплатили

После распада СССР в декабре 1991 года государство перестало контролировать цены, и в 1992–1995 годах в стране началась гиперинфляция — почти 179 тысяч процентов. Деньги на советских сберкнижках фактически обесценились: суммы, на которые раньше можно было купить машину, к середине 1990-х едва хватало на продукты.

В 1995 году государство пообещало компенсировать советские сбережения с учётом их покупательной способности, но выполнить это обещание оказалось практически невозможно.

После распада СССР власти планировали превратить долги по вкладам в ценные бумаги и индексировать их, но программа так и не заработала из-за нехватки финансирования. В итоге выплаты стали делать постепенно и в ограниченных объемах

Как начислялись выплаты раньше