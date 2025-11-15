В Европе призывают склонить Украину к миру на фоне успехов ВС РФ: главное об СВО 15 ноября

ВСУ терпят поражение в населенных пунктах ДНР и Запорожской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о потере суверенитета Украиной и объявил, что ее можно будет легко принудить к миру. Тем временем в Киеве зреет коррупционный скандал, который может подорвать доверие к украинскому президенту Владимиру Зеленскому как со стороны украинцев, так и со стороны Запада. ВС РФ продолжают наступление в городе Красноармейск (украинское название — Покровск) и освобождают населенные пункты в Запорожской области. Главное за 15 ноября с фронта СВО — в материалах URA.RU.

Орбан сделал заявление о конфликте на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт в Украине пока не близок к завершению, но Киев будет легче убедить к прекращению боевых действий, поскольку страна «перестала быть суверенной» и зависит от поддержки западных стран.

«В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», — сказал премьер, отметив, что для России ситуация сложнее. Орбан подчеркнул, что другие государства должны продолжать усилия по убеждению обеих сторон заключить мир. По его словам, желание мира у противоборствующих сторон отсутствует.

Коррупционный скандал угрожает поддержке Зеленского за рубежом

Коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, подрывает позиции президента Владимира Зеленского, пишет Financial Times. В центре внимания оказались «золотой унитаз», сумки с деньгами и записи о возможном отмывании средств на сумму более 100 миллионнов долларов.

Западные партнеры выразили обеспокоенность, некоторые подозреваемые уже задержаны, а Миндич покинул страну. По данным СМИ, Киев предпринимает усилия, чтобы «успокоить» союзников и сохранить международную поддержку на фоне скандала.

Митинг в Киеве из-за коррупционного скандала угрожает поддержке Зеленского

В Киеве 100 человек на митинги требовали отставки Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

В Киеве около 100 человек вышли на площадь Независимости с требованием отставки президента Владимира Зеленского из-за крупного коррупционного скандала в энергетическом секторе. В центре дела — бизнесмен Тимур Миндич, близкий друг президента, а также семь подозреваемых, часть которых уже задержана. Скандал вызвал обеспокоенность западных партнеров Украины, которые сомневаются в дальнейшей поддержке страны. Акции протеста планируется проводить каждую субботу.

Десятки тысяч людей остались без света в Запорожской области

В Запорожской области около 44 тысяч абонентов временно остались без электроснабжения из-за атак украинских БПЛА на критическую инфраструктуру, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Повреждена подстанция Васильевской РЭС, восстановительные работы ведутся.





ВСУ атаковали священников в ДНР

В Горловской епархии сообщили о гибели протоиерея Владимира Шутова, его жены Светланы и семьи прихожан с восьмилетним ребенком в селе Александро-Калиново. По данным епархии, их сначала атаковали украинские дроны, а затем обстреляли; всего погибло семь человек. Попытки местных жителей забрать тела для похорон сопровождались повторными атаками.

ВС РФ приближаются к взятию Красноармейска

По данным американских СМИ, Россия в ближайшие дни завершит освобождение Красноармейска (Покровска), что станет «судьбоносным поражением» для Украины. Битва достигла критической стадии: силы ВС РФ и ВСУ сталкиваются даже за контроль над отдельными зданиями, а Киев рассматривает отступление на более укрепленные позиции.

Освобождение Яблокова

Подразделения группировки «Восток» освободили Яблоково Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Яблоково, при этом ВСУ потеряли значительное количество личного состава и более десятка единиц техники, сообщили в Минобороны РФ. Российские войска заняли район обороны площадью более шести квадратных километров и продолжают продвигаться в направлении Гуляйполя.

Потери ВСУ

За последние сутки ликвидировано около 1 505 военнослужащих Украины, отметили в Минобороны РФ. Наибольшие потери понесли подразделения на направлениях «Центр» (495 человек) и «Восток» (более 265 человек).

Заявление США о мире на Украине

Вашингтон продолжает считать установление мира единственным жизнеспособным способом разрешить конфликт на Украине. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Кириенко раскрыл мечту россиян

Общей мечтой россиян является скорейшая победа в спецоперации. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.