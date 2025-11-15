Путин и Лукашенко провели переговоры по международным темам и сотрудничеству
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности Союзного государства
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили развитие двусторонних отношений и новые перспективные проекты между двумя странами. Об этом сообщили в Кремле.
«Субботним вечером Лукашенко и Путин говорили о развитии двусторонних отношений и новых перспективных проектах. Отдельно остановились на ситуации, которая складывается на границе Союзного государства», — сообщает telegram-канал Пул Первого.
В частности, лидеры обсудили вопрос строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в городе Островец Гродненской области. А еще вопросы обороны, безопасности и текущую обстановку на границе Союзного государства. Кроме того, президенты договорились поговорить на саммите ОДКБ в Бишкеке, который пройдет в конце ноября.
