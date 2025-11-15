Нападающий Глушенков описал проблему сборной РФ одним словом
Российская сборная потерпела поражение от команды Чили
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Причина неудачи российской команды в прошедшем товарищеском матче с чилийскими футболистами в Сочи — невезение. Об этом после поражения заявил нападающий сборной России Максим Глушенков.
«Моментов у нас было достаточно, просто мы их не смогли довести до логического завершения. Поэтому да, доволен. Есть ли какая-то проблема? Да, невезение», — сказал футболист в интервью «Матч ТВ». Счет матча составил 0:2 в пользу гостей.
Как сообщало URA.RU ранее, футбольный матч между сборными России и Чили прошел на стадионе «Фишт» в Сочи 15 ноября. Для российской национальной команды эта игра стала первым выступлением в Сочи за последние четыре года и последним матчем в рамках сезона 2025 года.
