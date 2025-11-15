Нападающий Глушенков описал проблему сборной РФ одним словом

Российская сборная потерпела поражение от команды Чили Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Причина неудачи российской команды в прошедшем товарищеском матче с чилийскими футболистами в Сочи — невезение. Об этом после поражения заявил нападающий сборной России Максим Глушенков.

«Моментов у нас было достаточно, просто мы их не смогли довести до логического завершения. Поэтому да, доволен. Есть ли какая-то проблема? Да, невезение», — сказал футболист в интервью «Матч ТВ». Счет матча составил 0:2 в пользу гостей.