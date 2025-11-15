В Липецкой и Воронежской областях объявлена угроза атаки дронов
В регионах Центральной России введен повышенный уровень угрозы из-за опасности атак беспилотников
В нескольких регионах Воронежской и Липецкой областей сохраняется повышенный уровень угрозы атаки беспилотников. Об этом рассказали губернаторы.
«Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“ в Липецкой области: Липецк, Липецкого МО, Елец, Елецкого МР, Воловского МО, Задонского МР, Тербунского МР, Хлевенского МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО. Также объявлена опасность на территории Воронежской области: Борисоглебск, Россошанский район, Воронеж и Нововоронеж, Лискинский район. Работают системы оповещения», — сообщили в оперативных службах.
Жителям рекомендовано укрыться в помещениях, отойти от окон. При видимости дрона незамедлительно сообщать по номеру 112.
