В Липецкой и Воронежской областях объявлена угроза атаки дронов

16 ноября 2025 в 00:54
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В нескольких регионах Воронежской и Липецкой областей сохраняется повышенный уровень угрозы атаки беспилотников. Об этом рассказали губернаторы.

«Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“ в Липецкой области: Липецк, Липецкого МО, Елец, Елецкого МР, Воловского МО, Задонского МР, Тербунского МР, Хлевенского МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО. Также объявлена опасность на территории Воронежской области: Борисоглебск, Россошанский район, Воронеж и Нововоронеж, Лискинский район. Работают системы оповещения», — сообщили в оперативных службах.

Жителям рекомендовано укрыться в помещениях, отойти от окон. При видимости дрона незамедлительно сообщать по номеру 112.

