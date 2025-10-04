Участница конкурса «Мисс Россия 2025» Анастасия Венза в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Подмосковье
Титул «Мисс Россия-2025», выступая под номером 13, завоевала 22-летняя Анастасия Венза из Московской области. Жюри отметило ее яркую внешность, целеустремленность и широкий круг интересов. Девушка профессионально играет в волейбол, занимается верховой ездой, обучается в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Теперь финалистка представит страну на «Мисс Вселенная» в Таиланде. URA.RU собрало яркие кадры с мероприятия в «Барвиха Luxury Village».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!