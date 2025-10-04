04 октября 2025

Анастасия Венза стала «Мисс Россия — 2025»: как выглядит самая красивая девушка страны. Фотогалерея

Конкурс «Мисс Россия - 2025» выиграла Анастасия Венза из Московской области
Участница конкурса «Мисс Россия 2025» Анастасия Венза в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Подмосковье
Участница конкурса «Мисс Россия 2025» Анастасия Венза в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Подмосковье Фото:

Титул «Мисс Россия-2025», выступая под номером 13, завоевала 22-летняя Анастасия Венза из Московской области. Жюри отметило ее яркую внешность, целеустремленность и широкий круг интересов. Девушка профессионально играет в волейбол, занимается верховой ездой, обучается в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Теперь финалистка представит страну на «Мисс Вселенная» в Таиланде. URA.RU собрало яркие кадры с мероприятия в «Барвиха Luxury Village». 

