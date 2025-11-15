Около 20 подростков устроили погром в подмосковной электричке
Фото: Илья Московец © URA.RU
Около 20 подростков устроили погром в электричке, следовавшей из Монино в Москву. Об этом сообщает УТ МВД России по ЦФО.
«Помощник машиниста попытался остановить их, но один из подростков распылил перцовый баллон и выстрелил мужчине в лицо из пускового устройства», — приводит слова МВД ТАСС. Отмечается, что возбуждено уголовное дело.
В сообщении добавили, что участники происшествия задержаны. Мотивы действий подростков не приводятся. Информация о том, какие именно повреждения получил помощник машиниста, не уточняется.
