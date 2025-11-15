Путин с Лукашенко обсудили оборону и безопасность

Стороны договорились о взаимной работе по обороне и безопасности двух государств Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

В ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко обсуждались вопросы, связанные с обороной и безопасностью двух стран. Этой информацией поделился источник, близкий к пресс-службе лидера республики.

«О чем субботним вечером говорили Лукашенко и Путин. Один из вопросов — оборона и безопасность», — написано в telegram-канале «Пул Первого».