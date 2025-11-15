Логотип РИА URA.RU
Путин с Лукашенко обсудили оборону и безопасность

15 ноября 2025 в 22:46
Стороны договорились о взаимной работе по обороне и безопасности двух государств

Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

В ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко обсуждались вопросы, связанные с обороной и безопасностью двух стран. Этой информацией поделился источник, близкий к пресс-службе лидера республики. 

«О чем субботним вечером говорили Лукашенко и Путин. Один из вопросов — оборона и безопасность», — написано в telegram-канале «Пул Первого». 

Вечером 15 ноября состоялась беседа, в рамках которой лидеры двух государств обудили вопросы, касающихся развития двустороннего сотрудничества и внедрения перспективных проектов. Кроме того, в ходе общения был затронут вопрос о возведении нового энергоблока на территории Белорусской АЭС, расположенной в Гродненской области. 

