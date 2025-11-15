Коломойский* предрек конец Зеленскому
Украинский олигарх предсказал скорый конец Зеленскому
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украинский олигарх Игорь Коломойский (Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.) заявил, что украинского президента Владимира Зеленского «скоро не будет». Об этом сообщают украинские СМИ.
«Скоро его не будет, этого Наполеона», — сказал украинский олигарх во время судебного заседания. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».
Раннее сообщалось, что соратник президента Украины — бизнесмен Тимур Миндич, попал в коррупционный скандал и сбежал из страны. СМИ назвали его «кошельком Зеленского».
*Игорь Коломойский — Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
