CNN: в Стамбуле обвалилась станция метро, под завалами остались люди
Спасательные работы продолжаются
В центре Стамбула на строящейся станции метро в районе Бешикташ произошел обвал грунта. В результате ЧП несколько людей оказались под завалами, выяснили американские журналисты.
«Обвал грунта произошел на строительной площадке станции метро „Кабаташ“. Под завалами остаются люди. Прибывшие на место экстренные службы ведут спасательную операцию», — передает CNN.
Станция, которая должна стать конечной на линии M7, находится на берегу Босфорского пролива. Ее открытие запланировано на 2027 год, однако строительство неоднократно замедлялось из-за того, что на маршруте обнаруживались различные археологические находки.
