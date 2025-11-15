Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Умеров анонсировал переговоры о рождественском обмене пленными

16 ноября 2025 в 00:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Умеров заявил о технических консультациях по обмену пленными

Умеров заявил о технических консультациях по обмену пленными

Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

Между Россией и Украиной идут переговоры о возможном обмене пленными к рождественским и новогодним праздникам. Обсуждается возвращение 1200 украинских военнопленных на фоне активации стамбульских договоренностей. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

«В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты», — рассказал Умеров в своем telegram-канале.  Умеров отметил, что провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах для возобновления процесса обменов. Ранее, 11 ноября, он прилетел в Стамбул для разблокировки этого процесса. При этом российская сторона в последние дни не подтверждала какие-либо переговоры или договоренности с Киевом.

Переговоры о возможном обмене пленными между Россией и Украиной активизировались после визита Рустема Умерова в Стамбул. Ранее секретарь СНБО Украины сообщал о намерении разблокировать процесс обменов при посредничестве Турции и ОАЭ. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова упоминала о возможности обмена 500 посылками для военнопленных до конца 2025 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал