Претендентка на статус «Мисс Вселенная» прилетела в Таиланд на конкурс
Анастасия Венза представит Россию на конкурсе
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Претендентка на статус «Мисс Вселенная» из России Анастасия Венза прилетела в Таиланд для участия в конкурсе. Об этом сообщили в СМИ.
«Не так давно 22-летняя российская модель прибыла на Пхукет, Таиланд, чтобы представить страну на главном конкурсе красоты „Мисс Вселенная“», — пишет StarHit. По данным издания, девушка без единой запинки продефилировала по подиуму в ярко-зеленом купальнике.
Ранее Венза получила Титул «Мисс Россия-2025». Жюри отметило ее яркую внешность, целеустремленность и широкий круг интересов. Девушка профессионально играет в волейбол, занимается верховой ездой, обучается в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Теперь финалистка представит страну на «Мисс Вселенная» в Таиланде. URA.RU собрало яркие кадры с мероприятия в «Барвиха Luxury Village».
