Сборная России по футболу проиграла команде Чили

В матче против сборной Чили, которая считается одной из слабейших в Латинской Америке, сборная России потерпела поражение со счетом 0:2. Прервалась беспроигрышная серия команды под руководством Валерия Карпина, которая длилась четыре года и включала 22 матча. Об этом сообщил Mash на спорте.