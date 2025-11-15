Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президенты России и Белоруссии провели переговоры Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Детали беседы лидеров двух государств на данный момент не сообщаются, но ожидаются в ближайшее время. Об этом сообщают СМИ.

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Скоро расскажем, о чем», — говорится в сообщении telegram-канала «Пул Первого». Информация о состоявшемся разговоре глав государств была распространена ресурсом, который считается близким к пресс-службе президента Белоруссии. Тематика переговоров и другие подробности диалога на момент публикации новости не раскрывались.