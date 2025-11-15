Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Президенты России и Белоруссии провели переговоры
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Детали беседы лидеров двух государств на данный момент не сообщаются, но ожидаются в ближайшее время. Об этом сообщают СМИ.
«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Скоро расскажем, о чем», — говорится в сообщении telegram-канала «Пул Первого». Информация о состоявшемся разговоре глав государств была распространена ресурсом, который считается близким к пресс-службе президента Белоруссии. Тематика переговоров и другие подробности диалога на момент публикации новости не раскрывались.
Ранее URA.RU сообщало, что белорусский КГБ работает над возможной организацией контактов между Александром Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским. В КГБ подчеркивают, что Беларусь выступает за диалог, но итог зависит от позиции Украины.
