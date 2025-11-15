Логотип РИА URA.RU
Адвокат объяснил, чем обернется для Галкина* его скандальная выходка с украинским флагом в Израиле

Адвокат Тонкий: выходка Галкина* с украинским флагом не выйдет ему боком
15 ноября 2025 в 22:26
Фото: Владимир Андреев

Комик Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) снова в центре скандала. Супруга Аллы Пугачевой подозревают в неуважении к государственному символу страны после его выступления в Израиле, во время которого он накрыл израильский флаг украинским. Адвокат Евгений Тонкий в разговоре с URA.RU оценил правовую сторону поступка шоумена.

«В Израиле существует ответственность за надругательство или осквернение, оскорбление национальных символов. Если произвести аналогию с нашим законодательством, у нас существует статья 329 УК РФ, которая предусматривает наказание за надругательство над государственным гербом или государственным флагом Российской Федерации. Надругательство над ними подрывает авторитет государственной власти и поэтому считается общественно опасным деянием.

Соответственно, по данной аналогии, и я уверен, что и в израильском законодательстве примерно похожие термины, достаточно сложно будет сейчас привлечь к уголовной ответственности Галкина, поскольку просто сам факт накрытия израильского флага любым другим флагом, в том числе украинским, на мой взгляд, не является проявлением признаков какого-то неуважения или оскорбительное действие и так далее», — объяснил правозащитник.
При этом по всем похожим делам проводятся экспертизы, которые и выявляют, было ли надругательство, осквернение государственных символов. Но в данном случае с большой вероятностью ни к какой ответственности Галкина не привлекут.

Максим Галкин и Алла Пугачева три года живут вне России. Сейчас юморист катается по миру, развлекая русскоязычную публику. Говорить о больших гонорарах, которые у него были в России, не приходится.

(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)

