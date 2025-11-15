Логотип РИА URA.RU
Боец ВСУ расстрелял сослуживцев из-за издевательств по поводу русского языка

15 ноября 2025 в 21:54
По данным канала, боевика ВСУ систематически били и унижали за разговоры на русском языке

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинский военнослужащий расстрелял троих боевиков ВСУ из-за издевательств после его разговора на русском языке. Об этом сообщили в соцсетях.

«Расстрелял троих боевиков нацбатальона ВСУ — за то, что на позициях его систематически избивали и унижали из-за незнания мовы, за общение на русском языке», — пишет telegram-канал Mash. Поводом стали систематические избиения и унижения от старших по званию из-за того, что тот не знал украинского и говорил по-русски. После этого украинский военный сбежал и сдался в плен ВС РФ.

Сейчас российские силы успешно занимают новые позиции и отражают контратаки ВСУ на линии боевого соприкосновения. В это время в Киеве гремит коррупционный скандал, из-за которого премьер-министр Польши Дональд Туск высказал предостережение в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Ход боевых действий и карта СВО — в материале URA.RU.

Спецоперация РФ на Украине

