Пилот Даниил Квят проиграл в гонке «ИИ против человека «в Абу-Даби»
15 ноября 2025 в 21:52
Фото: © URA.RU
В Абу-Даби на автодроме «Яс Марина» в рамках соревнований машин A2RL состоялась гонка «ИИ против человека», в которой российский пилот Даниил Квят уступил беспилотному болиду. Для пилота это первое поражение в серии заездов против беспилотных автомобилей. Об этом пишут РИА Новости Спорт.
