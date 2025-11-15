Логотип РИА URA.RU
Пилот Даниил Квят проиграл в гонке «ИИ против человека «в Абу-Даби»

15 ноября 2025 в 21:52
Фото: © URA.RU

В Абу-Даби на автодроме «Яс Марина» в рамках соревнований машин A2RL состоялась гонка «ИИ против человека», в которой российский пилот Даниил Квят уступил беспилотному болиду. Для пилота это первое поражение в серии заездов против беспилотных автомобилей. Об этом пишут РИА Новости Спорт.

