Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Токио

«Они будут вместе участвовать в церемонии награждения и появляться на фотографиях, стоя на пьедестале почета в соответствии со своими занятыми местами, ведя себя со взаимным уважением, но не пожимая друг другу руки», — приводит ТАСС слова представителей соревнований. Игры для спортсменов с нарушением слуха проходят в Токио. Там выступят 36 спортсменов из России. Соревнования будут идти до 26 ноября. За это время должны разыграть 212 комплектов наград в 21 виде спорта.