Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Токио

15 ноября 2025 в 21:42
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам и белорусам, стоя на одном пьедестале. Такое заявление сделала пресс-служба Сурдлимпийских игр в Токио.

«Они будут вместе участвовать в церемонии награждения и появляться на фотографиях, стоя на пьедестале почета в соответствии со своими занятыми местами, ведя себя со взаимным уважением, но не пожимая друг другу руки», — приводит ТАСС слова представителей соревнований. Игры для спортсменов с нарушением слуха проходят в Токио. Там выступят 36 спортсменов из России. Соревнования будут идти до 26 ноября. За это время должны разыграть 212 комплектов наград в 21 виде спорта.

В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских спортсменов к соревнованиям. Но спустя год разрешил им выступать под нейтральным флагом в индивидуальных дисциплинах. При этом ограничения на участие в командных видах спорта сохраняются.

