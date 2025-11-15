Глава Euroclear готова через суд блокировать решения ЕС о конфискации активов РФ
Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен заявила о готовности оспаривать в суде решения Еврокомиссии и Совета ЕС, если они попытаются конфисковать замороженные российские активы. Об этом она сообщила в интервью.
По словам Урбен, конфискация активов может противоречить международному праву и нанести ущерб всей зоне евро. «Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать», — цитирует главу депозитария издание Le Monde. Она подчеркнула, что использование замороженных средств, например, для финансирования кредита Украине, может привести к сокращению инвестиций в зону евро.
Объем замороженных российских активов в Euroclear достигает 193 миллиарда евро, из которых 180 миллиардов евро — суверенные активы ЦБ РФ. При этом общий объем средств депозитария оценивается в 42,5 триллиона евро. Издание указывает на возможные ответные финансовые меры со стороны России и обеспокоенность бельгийского бизнеса потенциальной потерей активов и заводов в случае конфискации российских средств.
Запад планирует начать сбор средств на помощь Украине. Еврокомиссия так и не смогла разработать план по конфискации российских активов, которые заморожены на Западе с 2022-го. Это связано с ее желанием продолжить получать доходы с этих активов в свой бюджет и страхом перед возможным крахом евро. Однако далеко не все страны поддерживают изъятие российских средств. Какие страны выступали против и реакция Москвы — в материале URA.RU.
