Курганские аграрии нарастили вакцинацию птиц после обвала в 2022 году

Вакцинация птиц в Курганской области выросла на 21%. Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Курганской области начали восстанавливаться темпы вакцинации птиц от гриппа после резкого провала. Несмотря на рост в третьем квартале 2025 года, за 17 лет количество привитых голов сократилось в 25 раз. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

«В третьем квартале 2025 года в Курганской области было вакцинировано от гриппа 53 800 голов, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на рост, за 17 лет количество привитых птиц сократилось в 25 раз. В 2008 году за третий квартал было привито свыше 1,3 млн птиц», — следует из данных Министерства сельского хозяйства РФ на сайте ЕМИСС.

Нынешнему росту предшествовал резкий провал в 2022 году. Тогда за третий квартал было привито всего 34 тысячи голов птиц, что оказалось в 2,5 раза меньше показателей аналогичного периода 2021 года.

