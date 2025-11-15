Логотип РИА URA.RU
Общество

Курганские аграрии нарастили вакцинацию птиц после обвала в 2022 году

16 ноября 2025 в 00:21
Вакцинация птиц в Курганской области выросла на 21%.

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Курганской области начали восстанавливаться темпы вакцинации птиц от гриппа после резкого провала. Несмотря на рост в третьем квартале 2025 года, за 17 лет количество привитых голов сократилось в 25 раз. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

«В третьем квартале 2025 года в Курганской области было вакцинировано от гриппа 53 800 голов, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на рост, за 17 лет количество привитых птиц сократилось в 25 раз. В 2008 году за третий квартал было привито свыше 1,3 млн птиц», — следует из данных Министерства сельского хозяйства РФ на сайте ЕМИСС.

Нынешнему росту предшествовал резкий провал в 2022 году. Тогда за третий квартал было привито всего 34 тысячи голов птиц, что оказалось в 2,5 раза меньше показателей аналогичного периода 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане готовят к аукционам крупные земельные участки для сельхоздеятельности. В районе Зайково предлагаются 40 и 60 гектаров земли, торги по ним пройдут 17 ноября. Также формируют еще четыре участка в микрорайоне Тополя. Земли предназначены для выращивания культур или разведения скота.

